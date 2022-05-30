30 мая 2022 | Время чтения 6 мин

Если другие страны почувствуют, что Соединенные Штаты действительно играют роль честного посредника и предлагают варианты, а не избитые фразы, то администрация Байдена сможет не дать другим странам попасть в орбиту Китая.

Максим Исаев, , 14:28 — REGNUM Недавно объявленная администрацией президента США Джо Байдена стратегия в отношении Китая предлагает долгожданное изменение тона, однако она предполагает мало новых конкретных шагов. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен изложил стратегию нынешней администрации в отношении КНР в своей речи, с которой он выступил 26 мая. В своем выступлении глава американской дипломатии был красноречив, логичен и придал часто критикуемой политике Байдена в отношении Китая столь необходимую последовательность. Тем не менее мало того, что новый план Вашингтона появился на год позже необходимого, так в нем еще и не учитываются многие значимые проблемы, стоящие перед двумя странами, пишет Иан Джонсон в статье, вышедшей 27 мая в Council on Foreign Affairs (CFR).

США Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Большие ожидания

Выступление Блинкена было заявлено как объяснение большой стратегии администрации в отношении Китая. Администрация Дональда Трампа, по сути, разрушила сложившийся за десятилетия какой-никакой двухпартийный консенсус по Китаю, видя необходимость противостоять Китаю по целому ряду вопросов и делать это в основном в одиночку.

Ожидалось, что после вступления в должность Байден обнародует новую политику в отношении своего главного внешнего вызова. Вместо этого в 2021 году новая администрация проводила во многом ту же стратегию, что и ее предшественница. Она оставила в силе пошлины, введенные для наказания Китая за недобросовестную торговую практику, и не пыталась восстановить программы личного и научного обмена между двумя странами, которые закрыла администрация Трампа.

Такие шаги были приняты во много из-за того, что в Вашингтоне все прочнее консенсус в части необходимости жесткого курса в отношениях с Китаем. Однако принимаемые меры выявили и очевидные разногласия в администрации по поводу политики в отношении Китая и отсутствие понимания того, как решать важнейшие вопросы, такие как Тайвань.

Инвестиции внутри страны плюс объединение с союзниками равняется конкуренции с Китаем

Речь Блинкена в некоторой степени способствовала унификации политики администрации. Эта стратегия, названная «инвестировать, согласовывать, конкурировать», в некотором смысле является повторением речи Блинкена в марте 2021 года, когда он сказал, что политика США в отношении Китая будет «конкурентной, когда она должна быть, совместной, когда она может быть, и враждебной, когда необходимо это».

Госсекретарь США Энтони Блинкен U.S. Department of State

В своем более развитом варианте предложенный Блинкеном курс в основном зиждется на некитайских субъектах. Первой ее составляющей является «инвестирование». Здесь авторы призывают Соединенные Штаты вкладывать больше средств в высокие технологии и другие отрасли, ориентированные на будущее, чтобы они могли конкурировать с Китаем. Однако из-за политического паралича Вашингтона новые инвестиционные пакеты в обозримом будущем едва ли будут приняты, если демократы не победят на предстоящих промежуточных выборах.

Второй («объединение») предполагает поиск союзников, которые противостоят китайскому видению авторитарного развития. Здесь Блинкен стоял на гораздо более твердой почве. Он рассказал о шагах, предпринятых администрацией для объединения стран с общими интересами. Сюда входят недавно объявленные Индо-Тихоокеанские экономические рамки, союз Австралии, Великобритании и США AUKUS и расширенное сотрудничество посредством Четырехстороннего диалога по безопасности.

Третий столп («конкуренция») объединяет первые два, чтобы бросить вызов Китаю. Блинкен подчеркнул, что цель состоит не в том, чтобы изолировать или навредить Китаю, а в том, чтобы поддержать основанный на правилах международный порядок, который привел к экономическому усилению Китая. Другая цель — предложить развивающимся странам альтернативу китайской инициативе «Один пояс и один путь».

Мало возможностей для сотрудничества

Блинкен перечислил области, в которых Соединенные Штаты и Китай могли бы сотрудничать, но это были в основном знакомые вопросы, которые не получили реального развития. К ним относятся борьба с изменением климата, COVID-19, распространением ядерного оружия, синтетических наркотиков и назревающим глобальным продовольственным кризисом.

Еще более показательным было отсутствие обсуждения введенных при Трампе пошлин. Некоторые официальные лица, такие как торговый представитель США Кэтрин Тай, выступают за сохранение этих мер для китайских товаров, в то время как другие, такие как министр финансов Джанет Йеллен, выступили против них.

Джанет Йеллен Federalreserve

Вместо этого Блинкен выступил с относительно избитыми призывами о том, что американские компании должны пользоваться теми же правами в Китае, что и китайские предприятия в Соединенных Штатах. Американские власти десятилетиями призывали к этому, но результатов так и не добились. Ссылка Блинкена на социальные сети и традиционные СМИ — две области, к которым Китай никогда не предоставит беспрепятственный доступ, — делает еще менее правдоподобным то, что у администрации есть какой-то конкретный план.

Неубедительные заверения

Похоже, целевой аудиторией Блинкена были не китайские чиновники. Он заверил, что Соединенные Штаты не стремятся изменить систему правления Китая, добавив: «Мы не ищем конфликта или новой холодной войны. Наоборот, мы полны решимости избегать и того, и другого. Мы не стремимся помешать Китаю стать крупной державой». Это отход от риторики администрации Трампа, которая напрямую выступала против китайской системы правления.

Но вряд ли Пекин сочтет заверения Блинкена убедительными: свое выступление он начал с того, что Китай является «самым серьезным долгосрочным вызовом международному порядку». Он добавил: «Китай — единственная страна, которая намерена изменить международный порядок и, во все большей степени, имеет для этого экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь».

Более того, Блинкен повторил, что позиция США в отношении Тайваня не изменилась, несмотря на то, что Байден несколькими днями ранее заявил, что Соединенные Штаты обязательно встанут на защиту Тайваня. Из-за этой двусмысленности неясно, уберет ли Пекин что-нибудь из этого пункта, кроме того, что Соединенные Штаты играют в игры или что Байден запутался.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Другие страны должны предпочесть США Китаю?

Блинкен, казалось, больше интересовался обращением к иностранным правительствам, неоднократно повторяя, что союзники объединятся. Но он сказал, что другим странам не нужно выбирать: у Китая своя система, и страны могут свободно выбирать авторитарную модель, если они хотят ей подражать, или более демократические модели.

«Мы не ожидаем, что каждая страна будет иметь точно такую же оценку Китая, как и мы, — сказал Блинкен. — Мы знаем, что многие страны, в том числе Соединенные Штаты, имеют жизненно важные экономические или личные связи с Китаем, которые они хотят сохранить. Речь не идет о принуждении стран к выбору».

Это, более чем что-либо другое, является, пожалуй, самым интересным итогом выступления. Если другие страны почувствуют, что Соединенные Штаты действительно играют роль честного посредника и предлагают варианты, а не избитые фразы, то администрация Байдена сможет не дать другим странам попасть в орбиту Китая.