Ставрополь, , 12:28 — REGNUM В Ставропольском крае 30 мая вновь поступила информация о якобы минировании учебных заведений. В сообщениях об угрозах подрыва говорится о пединституте, Северо-Кавказском федеральном университете и филиале Донского технического университета. На местах работают спецслужбы, студентов и преподавателей эвакуировали.

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«Службы экстренного реагирования проверяют здания педагогического института, СКФУ, института кооперации, филиала Донского технического университета. Причина проверки — очередное сообщение о минировании», — написал мэр города Ставрополя Иван Ульянченко .

Кроме того, сообщения о минировании поступили из Пятигорска. Здесь также объектами телефонных «террористов» стали вузы.

«Поступила информация о минировании корпусов Пятигорского института-филиала Северо-Кавказского федерального университета. Службы проверяют сообщение, проходит эвакуация», — написал мэр города Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Напомним, сообщения о минировании вузов и ряда социальных объектов поступали на Ставрополье и на прошлой неделе. Все они не подтвердились.

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