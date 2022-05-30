Ставрополь, 30 мая 2022, 12:28 — REGNUM В Ставропольском крае 30 мая вновь поступила информация о якобы минировании учебных заведений. В сообщениях об угрозах подрыва говорится о пединституте, Северо-Кавказском федеральном университете и филиале Донского технического университета. На местах работают спецслужбы, студентов и преподавателей эвакуировали.
Кроме того, сообщения о минировании поступили из Пятигорска. Здесь также объектами телефонных «террористов» стали вузы.
Напомним, сообщения о минировании вузов и ряда социальных объектов поступали на Ставрополье и на прошлой неделе. Все они не подтвердились.
Читайте также: В Пятигорске «заминировали» филиал СКФУ, в Ставрополе — три колледжа