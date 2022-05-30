Благовещенск, 30 мая, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Приамурье на скамье подсудимых оказалась 43-летняя жительница села Белогорье, которой за причинение смерти по неосторожности грозит тюремный срок до двух лет. Расследование уголовного дело завершено, обвинительное заключение утверждено и направлено для рассмотрения в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 мая в областном СУ СКР.

LoggaWiggler Пожар

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24 декабря 2021 года женщина оставила одну в деревянном доме с печным отоплением 5-летнюю дочь своего сожителя. Уходя она накинула на петли снаружи навесной замок. Из-за горевших в печи дров искры попали на горючие материалы — в доме произошёл пожар. Ребёнок не смог самостоятельно выбраться и умер от отравления угарным газом.

Женщина свою вину полностью признала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.