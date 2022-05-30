Москва, 30 мая, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве снижается. Об этом свидетельствует опубликованная 30 мая статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы был подтвержден 191 случай заражения коронавирусом. Эта цифра на 95 случаев меньше аналогичного показателя 29 мая. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 286 человек, а днём ранее — у 267 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки был выявлен 3 801 новый случай заражения коронавирусом.