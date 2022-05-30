Тула, , 12:27 — REGNUM Двое мальчиков, 2004 и 2014 годов рождения, систематически подвергались истязаниям со стороны теперь уже их бывшего опекуна, жительницы Тульской области. Суд признал её виновной сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, об этом сообщили 30 мая в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Как установлено следственными органами и судом, с июля 2019 года по апрель 2021-го женщина, взявшая под опеку детей, не исполняла свои обязанности по воспитанию, более того, проявляла в их отношении жестокость и систематически истязала — била, пытала.

«О на незаконно лишала старшего ребенка свободы, запирая его в кладовке квартиры, и причинила ему повре­ждения, повлекшие не­изгладимое обезображ­ивание лица», — раскрыли подробности дела в СК.

Суд назначил бывшему опекуну мальчиков наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

В настоящее время на рассмотрении суда находится также уголовное дело в отношении замначальника территориального отдела по Туле регионального министерства труда и соцзащиты, обвиняемой в халатности.