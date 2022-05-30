Москва, , 12:27 — REGNUM У России есть готовность расплачиваться по своим обязательствам с международными инвесторами. Об этом 30 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Наш Минфин, наши соответствующие ведомства будут осуществлять контакты. Собственно, ещё раз, наша позиция хорошо известна: никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, деньги есть и готовность их платить: будь то в рублях или по схеме, которая может быть более удобна для держателей бумаг. Поэтому всё зависит от этих контактов», — заявил Песков.