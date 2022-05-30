Москва, 30 мая, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, за какую команду болел Владимир Путин в финале Кубка России по футболу.

Kremlin.ru Владимир Путин и футбол

«Мы никогда не говорим, и президент никогда не говорит, за какую он команду болеет. Менять эту традицию мы не будем», — сказал Песков журналистам.

Напомним, 29 мая «Спартак» выиграл Кубок России по футболу, победив «Динамо» со счётом 2:1.

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