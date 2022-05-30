Песков не ответил, за кого болел Путин в финале Кубка России по футболу
Москва, 30 мая, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, за какую команду болел Владимир Путин в финале Кубка России по футболу.
Kremlin.ru
Владимир Путин и футбол
«Мы никогда не говорим, и президент никогда не говорит, за какую он команду болеет. Менять эту традицию мы не будем», — сказал Песков журналистам.
Напомним, 29 мая «Спартак» выиграл Кубок России по футболу, победив «Динамо» со счётом 2:1.
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