Москва, , 12:27 — REGNUM Утвержден список проектов-победителей второго специального конкурса 2022 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Президентский фонд культурных инициатив ПФКИ

С даты объявления старта конкурса в информационной системе официального сайта Фонда начали оформлять заявки 2007 творческих команд, из них полностью завершена и направлена на рассмотрение в Фонд 1101 заявка из 79 регионов страны.

По итогам независимой экспертной оценки проектов поддержку получат 36 инициатив из 16 регионов России: Москвы, Московской и Псковской областей, Республики Мордовия, Волгоградской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Забайкальского краев, Республики Татарстан, Карачаево-Черкесской Республики, Курской, Вологодской, Тюменской, Воронежской, Омской областей, Республики Башкортостан. Общая утвержденная сумма грантовой поддержки — 291 613 183 рубля. В реализацию проектов авторы и партнеры поддержанных проектов готовы внести и привлечь237 250 312 рублей дополнительных средств.

В тематическом направлении «Укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей» поддержано 18 заявок. В направлении «Популяризация и сохранение общероссийской культурной идентичности» — 16 проектов. Еще в одном направлении «Поддержка коллективов и деятелей культуры, ставших объектами санкционного давления за свой патриотизм и преданность стране» утверждены два проекта-победителя. Больше всего проектов-победителей были представлены от НКО — 24 (66,67%).

Грантовую поддержку до 500 тысяч рублей получат 12 творческих команд, 7 — от 500 тыс. до 3 млн рублей, 8 заявителей — от 3 до 10 млн рублей, 9 – более 10 млн рублей. С описанием проектов-победителей можно ознакомиться на официальном сайте фонда.

«Проходные» баллы распределились следующим образом: в категории грантов до 500 тыс. руб. — 66; в категории от 500 тыс. руб. — до 3 млн. руб. — 74; заявители в категории от 3 млн. руб. до 10 млн. руб. должны были набрать не менее 75; свыше 10 млн. руб. — 76.

До 30 мая продолжится прием заявок на третий спецконкурс на предоставление президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в 2022 году. Инициативы должны соответствовать тематическим направлениям конкурса — участникам необходимо загрузить для валидации и оценки экспертов заявки на проекты, связанные с популяризацией и сохранением культурной идентичности и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Сроки реализации проектов — с 1 мая по 31 декабря 2022 года. Все заявки на грантовую поддержку должны соответствовать основным критериям, указанным в положении о конкурсе, которое размещено на официальном сайте Президентского фонда культурных инициатив

Из бюджета Президентского фонда культурных инициатив на проведение специальных конкурсов будет направлен в общей сложности 1 млрд рублей. Отборы проектов, поданных на специальные конкурсы, проходят по ускоренной процедуре.

В специальных конкурсах принимают участие некоммерческие организации, в том числе муниципальные (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий, муниципальных казенных учреждений), коммерческие организации, индивидуальные предприниматели.