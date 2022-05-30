Тюмень, , 12:27 — REGNUM В Тюмени началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении участкового, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области.

На охоте Wikimedia.org

По версии следствия, 22 января 2022 года в Тюмени сотрудник полиции во время охоты ранил человека в лесу, когда пристреливал карабин. Участковый заметил движение в кустах и, подумав, что это дикий зверь, выстрелил. Жертвой стал случайный человек, который, к счастью, выжил.

Подсудимый признаёт свою вину. Потерпевшим заявлен иск о возмещении морального ущерба в размере 1,2 млн рублей.

Следующее судебное заседание состоится 8 июня 2022 года в 10:00 (8:00 мск).

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