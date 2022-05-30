Белгород, , 12:30 — REGNUM В Белгородской области за минувшие сутки выписаны с выздоровлением 26 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 мая в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано два летальных исхода.

Больница Oblzdrav.volgograd.ru

С начала пандемии в Белгородской области выявлено 130 839 носителей коронавируса. Справились с заражением 127 937 жителей, скончались от осложнений 2 267 человек. В стационарах проходят лечение 111 пациентов, получают амбулаторную помощь 524 жителя.

По данным федерального оперштаба, за последние сутки с COVID-19 госпитализировано шесть человек.