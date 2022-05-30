Эль-Ариш, Египет, 30 мая 2022, 12:30 — REGNUM Вооружённые силы Египта провели спецоперацию на Синайском полуострове. Об этом 30 мая сообщает Masry al Youm.
По данным журналистов, целью операции стал отряд боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который переправился на египетскую территорию из Сектора Газы утром в понедельник, 30 мая.
Отмечается, что в ходе спецоперации были ликвидированы несколько террористов, в том числе командир боевиков Абу Яхья аль-Газави.
По данным журналистов, Газави занимался вербовкой новобранцев в ряды группировки из числа жителей Газы и палестинских беженцев.
29 мая в министерстве обороны Египта сообщили о том, что на юге провинции Синай были ликвидированы 10 боевиков.
ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.