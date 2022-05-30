Токио, 30 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Увеличение военных расходов Японии до 2% ВВП поддерживают более половины жителей этой страны. Об этом свидетельствуют обнародованные 30 мая результаты опроса деловой газеты «Никкэй».

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Отмечается, что в исследовании, которое проходило 27–29 мая, принимали участие 935 совершеннолетних японских граждан. Оно было проведено путем телефонного интервью по случайной компьютерной выборке.

Согласно полученным результатам, за увеличение расходов на оборону страны высказались 56% участников опроса и 31% заявил, что против этого. При этом при опросе в апреле 2022 года мнения опрошенных разделились примерно пополам.

Кроме того, большая часть респондентов — 60% — высказались за то, чтобы Япония обладала «способностью к ответному удару», еще 30% участвовавших в опросе выступили против этого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что резкая поляризация между преимущественно западными либеральными демократиями и остальным миром в восприятии России четко проявилась в ежегодном глобальном опросе об отношении к демократии.