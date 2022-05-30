Нур-Султан, 30 мая 2022, 15:29 — REGNUM Вокруг личности казахстанского политзаключённого Ермека Тайчибекова строятся некие «тихие» договорённости. Об этом 30 мая ИА REGNUM сообщил казахстанский политолог на условиях анонимности.
«Кейс Ермека Тайчибекова — вопрос острый, вопрос политический. Мы знаем, что в МИД России тему Тайчибекова обсуждали, знаем, что посол России в этом обсуждении принимал участие», — сообщил политолог.
Полагаю, по поводу Ермека Тайчибекова достигнуты некие «тихие» договорённости, считает собеседеник агентства.
«Токаев слегка «включил заднюю», он сейчас поджал хвост. Да, к сожалению, у него нет стержня, и им будут манипулировать. Старый лис Назарбаев похитрее был, хотя и довёл в итоге ситуацию в стране до беспорядков», — утверждает политолог.
По мнению политолога, Казахстан стал болевой точкой на карте СНГ, и весь ранее формировавшийся имидж стабильности рухнул с треском и грохотом.
«Будущее страны становится все более неясным», — заключил собеседник агентства.
Напомним, что в декабре 2022 года пророссийский блогер Ермек Тайчибеков был приговорён судьей Дианой Джузбаевой к 11 годам заключения строгого режима.