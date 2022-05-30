Нур-Султан, , 15:29 — REGNUM Вокруг личности казахстанского политзаключённого Ермека Тайчибекова строятся некие «тихие» договорённости. Об этом 30 мая ИА REGNUM сообщил казахстанский политолог на условиях анонимности.

Ермек Тайчибеков Цитата из видео. youtube.com

«Кейс Ермека Тайчибекова — вопрос острый, вопрос политический. Мы знаем, что в МИД России тему Тайчибекова обсуждали, знаем, что посол России в этом обсуждении принимал участие», — сообщил политолог.

Полагаю, по поводу Ермека Тайчибекова достигнуты некие «тихие» договорённости, считает собеседеник агентства.

«Токаев слегка «включил заднюю», он сейчас поджал хвост. Да, к сожалению, у него нет стержня, и им будут манипулировать. Старый лис Назарбаев похитрее был, хотя и довёл в итоге ситуацию в стране до беспорядков», — утверждает политолог.

По мнению политолога, Казахстан стал болевой точкой на карте СНГ, и весь ранее формировавшийся имидж стабильности рухнул с треском и грохотом.

«Будущее страны становится все более неясным», — заключил собеседник агентства.

Напомним, что в декабре 2022 года пророссийский блогер Ермек Тайчибеков был приговорён судьей Дианой Джузбаевой к 11 годам заключения строгого режима.