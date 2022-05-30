Лондон, , 12:36 — REGNUM Шесть миллионов домохозяйств могут быть отключены от электроэнергии предстоящей зимой, в то время как правительство разрабатывает планы нормированного потребления электроэнергии в случае ухудшения ситуации с поставками, сообщает 30 мая газета The Independent.

Без электричества

Следите за развитием событий в трансляции: «Мировой кризис и провал санкционного давления на Россию — трансляция»

Как говорят источники, британское правительство рассматривает вероятность серьезной нехватки газа в том случае, если Россия прекратит его поставки в ЕС.

Могут быть введены ограничения на использование газа на промышленных предприятиях, в том числе на газовых электростанциях, что приведет к дефициту электроэнергии.

В результате шесть миллионов домов могут столкнуться с нормированной подачей электроэнергии, в основном в утренние и вечерние пиковые часы, и подобные ограничения могут продлиться более месяца.

При наихудшем развитии событий Россия прекратит все поставки в ЕС.

Неуверенность в ситуации с поставками газа побудила министра по делам бизнеса Квази Квартенга обратиться к британским угольным электростанциям с просьбой отложить запланированное закрытие.

Читайте ранее в этом сюжете: В Британии могут закрыться все бассейны из-за тарифов на свет и долгов