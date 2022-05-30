Миллионы британцев могут остаться без электричества будущей зимой
Лондон, 30 мая, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Шесть миллионов домохозяйств могут быть отключены от электроэнергии предстоящей зимой, в то время как правительство разрабатывает планы нормированного потребления электроэнергии в случае ухудшения ситуации с поставками, сообщает 30 мая газета The Independent.
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Как говорят источники, британское правительство рассматривает вероятность серьезной нехватки газа в том случае, если Россия прекратит его поставки в ЕС.
Могут быть введены ограничения на использование газа на промышленных предприятиях, в том числе на газовых электростанциях, что приведет к дефициту электроэнергии.
В результате шесть миллионов домов могут столкнуться с нормированной подачей электроэнергии, в основном в утренние и вечерние пиковые часы, и подобные ограничения могут продлиться более месяца.
При наихудшем развитии событий Россия прекратит все поставки в ЕС.
Неуверенность в ситуации с поставками газа побудила министра по делам бизнеса Квази Квартенга обратиться к британским угольным электростанциям с просьбой отложить запланированное закрытие.