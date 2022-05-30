Ярославль, 30 мая, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля планирует отменить 5-процентный предел роста тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений. Проект решения об этом мэрия внесла в муниципалитет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

yarnews.net Платная парковка в Ярославле

Ранее предприятия и учреждения, тарифы на услуги которых контролировала мэрия, не могли повысить их более чем на 5%.

«Предлагается исключить 5-процентный порог изменений расходов для пересмотра тарифов в связи с тем, что неизменность действующих тарифов на услуги при меньшем, чем 5-процентный размер, изменении затрат, вызванном ростом цен на материалы, топливо, оборудование, другие материальные ресурсы или пересмотром условий оплаты труда и налогов и сборов, может также привести к снижению прибыли или к отрицательному финансовому результату деятельности организации», — говорится в пояснительной записке к проекту решения.

Речь не идёт о тарифах на коммунальные или жилищные услуги — их регулирует федеральное законодательство. Городские власти регулируют небольшое число тарифов. Это услуги по погребению в рамках гарантированного перечня, услуги платной парковки в городе и многочисленные услуги муниципального архива.