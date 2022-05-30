Москва, 30 мая, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Специальная военная операция на Украине направлена на то, чтобы положить конец атакам украинских вооружённых сил по гражданским объектам в Донбассе. Об этом 30 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Сами по себе факты нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры, по детским учреждениям и так далее — это, конечно, возмутительно. Именно с этим и борются наши воины, чтобы этого не было. Именно этому, защите людей от этих неонацистов… это основная цель, которую преследуются время специальной военной операции», — заявил Песков.