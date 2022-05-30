Уфа, , 12:27 — REGNUM 35 бесплатных площадок для садоводов организовали в Уфе. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба городской администрации.

На выставке достижений калужских садоводов и огородников Фото пресс-службы городской думы Калуги

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Сообщается, что на этих площадках организовано 677 торговых мест, которые предоставляются бесплатно для продажи продукции, выращенной своими руками.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что такие торговые места в Башкирии создаются по поручению главы республики Радия Хабирова для реализации излишков садоводства.