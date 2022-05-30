Чебоксары, 30 мая, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В ковид-стационары Чувашии за минувший день госпитализировали с коронавирусом 24 пациента. Об этом 30 мая сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 30 мая, в республике всего зарегистрировано 79 947 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 40 — за сутки.

Выздоровели 74 616 ковид-пациентов, из них 29 мая выписаны 72 человека.

От ковида в республике всего скончались 4637 человек, за сутки умерших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в России проведено более 294,4 млн тестов на коронавирус.

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