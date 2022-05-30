Тбилиси, , 12:22 — REGNUM Брюссель, скорее всего, вынесет решение по заявке Грузии о вхождении в состав Евросоюза на следующей неделе. Об этом 30 мая заявил журналистам посол ЕС в Тбилиси Карл Харцель.

Карл Харцель Eeas.europa.eu

При этом дипломат отказался делать предположения, каким будет решение, чтобы избежать спекуляций.

«Могу сказать, что каким бы ни был результат, <…> Грузия должна начать работать над этим вопросом, и получить результаты, необходимые для членства в ЕС», — сказал Харцель.

Он также пообещал, что Евросоюз продолжит помогать Грузии в движении по европейскому курсу, даже если Брюссель примет отрицательное решение о вхождении в страны в ЕС.

Напомним, что Грузия 3 марта подала заявку на вступление в ЕС, и в связи с этим Брюссель прислана ей анкету-опросник. Первую часть Тбилиси передал 2 мая, вторую половину — 10 мая.