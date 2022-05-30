Подгорица, , 12:22 — REGNUM Новость о возвращении к старой системе работы в магазинах в Черногории не соответствует действительности, сообщили в Минэкономразвития всем гражданам, занятым в сфере торговли, сообщает RTCG. Это значит, что воскресенье остается нерабочим днем.

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«В целях объективного информирования общественности и исключения возможности каких-либо манипуляций, МЭРТ информирует общественность о том, что договоренность о нерабочем воскресенье может быть достигнута только путем диалога и согласия всех социальных партнеров в Общественном совете», — сообщили в министерстве.

МЭРТ в сотрудничестве с представителями работодателей и обоих представительных союзов ведет интенсивные переговоры, чтобы найти модель, которая улучшит права работников и гарантирует им право на достойную работу, с четкими механизмами проверки, которые будут гарантированы.