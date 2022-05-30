Чебоксары, 30 мая, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В утро рабочего понедельника 30 мая юго-западный район Чебоксар встал в пробки и-за ремонта дороги. Глава администрации ЧебоксарДенис Спиринпрокомментировал многочисленные жалобы автомобилистов, назвав трудности при выезде из района в час пик ожидаемыми.

Администрация г. Чебоксары Схема

«Жители юго-западного столкнулись сегодня с трудностями при выезде из района в час пик. Эти неудобства были ожидаемы. С 6.30 до 7.30 лично провел мониторинг ситуации. Проблемы есть, действия для их решения оперативно принимаются. Перекрытие — вынужденная мера: подрядчику предстоит выполнить значительный объем работ, чтобы вовремя сдать дорогу. Темп реконструкции сбавлять нельзя, только набирать», — написал Денис Спирин своём телеграм-канале.Глава администрации посоветовал жителям района планировать маршрут с учетом пробок и выбирать альтернативный транспорт.

«Автомобилисты, обратите внимание на временные знаки, соблюдайте ПДД. Только так мы сможем правильно проанализировать ситуацию и принять эффективные меры по разгрузке потока», — отметил сити-менеджер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах вводится ограничение движения транспорта для выполнения дорожно-строительных работ по ул. Гражданской.

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