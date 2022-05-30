Песков: объективных причин для дефолта в России нет
Москва, 30 мая, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Никаких объективных причин для дефолта в России нет. Об этом сегодня, 30 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
По словам Пескова, причин для дефолта в Российской Федерации не было и быть не может.
«У страны есть и деньги, и готовность их платить», — подчеркнул представитель Кремля.
Как сообщало ИА REGNUM, США пытаются как можно сильнее подтолкнуть РФ к дефолту.
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