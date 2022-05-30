Новочеркасск, Ростовская область, , 12:21 — REGNUM В полицию с заявлением о хищении 1,6 млн рублей обратился житель Новочеркасска (Ростовская область). Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 30 мая.

Уголовное дело

64-летний мужчина пояснил, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник сообщил, что кто-то якобы пытается украсть денежные средства с его банковского счета. Аферист убедил мужчину перевести сбережения на якобы безопасный счёт. Житель Новочеркасска лишился около 1,6 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.