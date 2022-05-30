Донецк, 30 мая, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Для обстрела Донецка украинские войска применили реактивные системы залпового огня «Смерч». Об этом 30 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Rorsah-photo «Смерч»

Очередная атака зафиксирована в 10:32 с украинских позиций в Авдеевке. По Донецку выпущено две ракеты РСЗО БМ-30 «Смерч».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики обстреляли Донецк из артиллерии.