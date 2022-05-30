Грозный, 30 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Чеченские подразделения совместно с силами Луганской Народной Республики взяли под контроль до 90% территории поселка Камышеваха, заявил 30 мая глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Подразделения российских силовых структур совместно с силовиками ЛНР успешно выполняют поставленные руководством страны задачи по очистке поселка Камышеваха. Действуя единым освободительным фронтом, уже удалось взять под контроль 80-90 процентов территории Камышевахи», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов назвал целью №1 так называемый чеченский батальон имени Джохара Дудаева, который воюет на стороне ВСУ Украины.

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