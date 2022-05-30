Подгорица, 30 мая, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Согласно отчету Фонда защиты депозитов Черногории за 2021 год, количество вкладчиков, имеющих гарантированный вклад более 50 000 евро, составляет 10 032, что составляет 1,50 процента от общего числа вкладчиков, имеющих гарантированный вклад.

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«Вкладчики, имеющие гарантированный вклад более 50 000 евро, составляют 28,66 процента от общего объема гарантированных вкладов, или501 600 000 евро, из них 6 997 физических лиц или 1,61 процента от общего числа вкладчиков физических лиц, имеющих гарантированный вклад, и 3 035 юридических лиц. юридических лиц, которые составляют 4,74 процента от общего количества вкладчиков юридических лиц, имеющих гарантированный вклад», — говорится в сообщении.

Общая сумма депозитов лиц, имеющих право на выплату гарантированного депозита, т.е. защищенного депозита после отказа от исполнения обязательств на 31.12.2021составляет 3 820 605 946 евро, из которых 2 139 655 367 евро или 56,01 процента относятся к защищенным депозитам физических лиц, а 1 680 950 579 евро или 43,19 процента относятся к защищенным депозитам юридических лиц. Общая сумма гарантированных депозитов составляет 48,48 процента защищенных депозитов.