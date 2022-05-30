Всеволожск, Ленинградская область, 30 мая, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в компьютерном центре на улице Заводской во Всеволожске, сообщили 30 мая в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти. Ранее сообщалось, что жертвой стала сотрудница расположенного рядом батутного центра.

пресс-служба СУ СК по Ленобласти Подозреваемый в убийстве женщины в компьютерном центре в Ленобласти

Убийство 35-летней женщины во Всеволожске было совершено днем 29 мая на глазах у 11-летнего сына погибшей, который находился с ней. 31-летний сожитель женщины пришел к ней на работу и ударил ножом в грудь. Женщина скончалась на месте происшествия, а нападавший скрылся.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). С места происшествия изъяты следы пальцев рук, вещи потерпевшей, видеозаписи с камеры видеонаблюдения в клубе», — добавили в ведомстве.

Напомним, полиция ведёт поиск предполагаемого преступника.