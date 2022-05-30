Москва, 30 мая, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В России нет объективных причин для дефолта, заявил 30 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он рассказал, что никаких объективных причин для дефолта в России быть не может, поскольку деньги в стране есть.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минфина Антон Силуанов рассказал о механизме оплаты по внешнему долгу, который будет обратным схеме платежей за природный газ.