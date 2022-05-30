Ижевск, , 12:14 — REGNUM За последние сутки в больницы Удмуртии госпитализировали шесть пациентов с COVID-19. Об этом 30 мая сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выявили за прошлый день 30 случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 33 человека.

Всего в республике зарегистрировано 166 896 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 162 488 пациентов, скончались 3840 человек. За сутки выписали 30 пациентов, умерших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия вошла в расширенный список из 72 стран, граждане которых могут въезжать на территорию Индонезии по упрощенным визовым правилам, оформив визу по прибытии в аэропортах или портах на территории страны.

Читайте также: Граждане России смогут посетить Индонезию по упрощенным визовым правилам