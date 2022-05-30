Файзабад, Афганистан, , 12:13 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Бадахшан сообщили Afghanistan International, что из-за водного спора между двумя деревнями жители кишлака Сарлула уезда Хаш закрыли доступ в школу для учащихся из деревни Каджгардан.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам источников, проблема заключается в распределении воды между кишлаками Сарлула и Каджгардан. При этом жители этих кишлаков даже не разрешают друг другу перевозить больных через свою территорию.

По данным местных источников, в настоящее время перекрыто движение между уездами Хаш и Джирм, а жители кишлака Сарлула закрыли доступ в школу для учащихся и учителей из кишлака Каджгардан, поскольку школа находится на их территории.

Собеседники утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначили комиссию для решения вопроса. Однако после проведённого расследования комиссия заявила, что это спор между двумя кишлаков, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не могут его решить.