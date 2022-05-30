Молдавия, , 12:13 — REGNUM Глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Есауленко подал заявление об отставке. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Заявление было направлено на имя председателя законодательного органа Игоря Гросу. Решение об отставке будет приниматься на голосовании. Сообщается, что в качестве причины увольнения Есауленко назвал переход на новую работу.

Есауленко назначили главой СИБ в июне 2019 года. Согласно законодательству, руководителя этого ведомства назначают на пять лет.

Напомним, ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что обыски у него в доме проходили при участии спецназа СИБ. На этом основании он обвинил действующего президента страны Майи Санду в причастности к его уголовному преследованию так как ведомство подчиняется напрямую главе государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Додон опроверг слова Санду в отношении задержания экс-президента Молдавии