Нальчик, , 12:12 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошло ДТП с участием двух автомашин. На трассе Прохладный — Баксан — Эльбрус водитель автомобиля «ВАЗ-2109» допустил столкновение с автомашиной «Тойота Хай Лендер». В результате автоаварии погибли три человека. Двое несовершеннолетних с различными травами доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Пожар на месте аварии 07. mchs. gov.ru

Инцидент случился днем 28 мая между населенными пунктами Благовещенка и Алтуд в Прохладненском районе. При столкновении обе машины загорелись. На место происшествия были вызваны пожарные. Огонь был потушен. Людей спасти не удалось.

По факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими несовершеннолетними организована доследственная проверка. Её ход взят на контроль прокуратурой республики.