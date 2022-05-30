Уфа, , 12:15 — REGNUM Порывы ветра до 16 метров в секунду и грозы ожидаются в Башкирии. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Гроза Pixabay.com

Сообщается, что 31 мая в некоторых районах Башкирии ожидаются дожди, грозы, порывы ветра могут достигнуть 16 метров в секунду.

Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до +6°С, днем может потеплеть до +21°С. На некоторых дорогах ночью и утром ожидается туман, видимость до 1000 метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии фирму оштрафовали после падения снега с крыши на ребенка.