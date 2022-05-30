Верховный суд удовлетворил жалобу Ермека Тайчибекова
Астана, 30 мая, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В деле казахстанского политзаключенного Ермека Тайчибекова наблюдаются небольшие успехи. Об этом ИА REGNUM 30 мая сообщил казахстанский адвокат Галым Нурпеисов.
«Кассация» удовлетворила жалобу, отменив судебные акты нижестоящих судов и направив на рассмотрение по существу в суд первой инстанции. То есть в административный суд Алматинской области», — сообщил собеседник агентства
По словам адвоката, Верховный суд Республики Казахстан заявил, что приказ министра юстиции об ограничении доступа к методике по экспертизе не является ни нормативным актом, ни административным актом. Тем самым отказ Минюста в выдаче методики, в соответствии с которой Ермек Тайчибеков был признан виновным (по сути — экспертизы) должен быть рассмотрен в суде.
«Потому что методика — это не сведения, а научное исследование», — пояснил Нурпеисов.
Для граждан Казахстана это решение означает возможность ознакомления с методикой, в соответствии с которой осуществляется экспертиза на экстремизм. Для экспертов это означает теперь то, что их работа и деятельность станут прозрачными для граждан и специалистов.
«Для Ермека Тайчибекова это означает возможность основательно подготовиться к кассации», — заключил адвокат.
Напомним, что в декабре 2022 года судья Ауэзовского суда г. Алма-Аты Диана Джузбаева приговорила Ермека Тайчибекова к 11 годам заключения строгого режима.