Астана, 30 мая, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В деле казахстанского политзаключенного Ермека Тайчибекова наблюдаются небольшие успехи. Об этом ИА REGNUM 30 мая сообщил казахстанский адвокат Галым Нурпеисов.

Фото со страницы vk.com Ермек Тайчибеков

«Кассация» удовлетворила жалобу, отменив судебные акты нижестоящих судов и направив на рассмотрение по существу в суд первой инстанции. То есть в административный суд Алматинской области», — сообщил собеседник агентства

По словам адвоката, Верховный суд Республики Казахстан заявил, что приказ министра юстиции об ограничении доступа к методике по экспертизе не является ни нормативным актом, ни административным актом. Тем самым отказ Минюста в выдаче методики, в соответствии с которой Ермек Тайчибеков был признан виновным (по сути — экспертизы) должен быть рассмотрен в суде.

«Потому что методика — это не сведения, а научное исследование», — пояснил Нурпеисов.

Для граждан Казахстана это решение означает возможность ознакомления с методикой, в соответствии с которой осуществляется экспертиза на экстремизм. Для экспертов это означает теперь то, что их работа и деятельность станут прозрачными для граждан и специалистов.

«Для Ермека Тайчибекова это означает возможность основательно подготовиться к кассации», — заключил адвокат.

Напомним, что в декабре 2022 года судья Ауэзовского суда г. Алма-Аты Диана Джузбаева приговорила Ермека Тайчибекова к 11 годам заключения строгого режима.