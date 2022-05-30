Киев, 30 мая, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Петр Порошенко смог с третьей попытки покинуть территорию страны. Об этом 30 мая сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на правоохранителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

При этом ранее экс-президент Украины обратился с просьбой к действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому выпустить его в Нидерланды.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение нескольких последних дней бывший президент Украины Петр Порошенко дважды пытался покинуть территорию Украины, однако его не выпускали из страны пограничники.