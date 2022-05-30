Москва, 30 мая, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Российский режиссёр Тигран Кеосаян не хочет, чтобы Иван Ургант возвращался к работе на телевидении. Об этом пишет портал StarHit 30 мая.

Кадр из интервью журналисту Владимиру Гомельскому Иван Ургант

«Почему вам плюют в лицо? Вам так легко плюнуть в лицо? Мне попытаются плюнуть в лицо, если на Первом канале выйдет «Вечерний Ургант» снова. Это будет попытка, на свой страх и риск кто-то решит, что снова выходит «ВУ». А я на свой страх и риск буду говорить все, что я думаю по этому поводу на всех площадках. И говорить это буду не только я, но и еще масса других людей. Я уверен в этом, потому что это не плевок какой-то отдельной категории людей. Мне кажется, это будет плевок в лицо всем тем, кто сейчас в окопах», — признался режиссёр. Также Кеосаян добавил, что не считает Урганта предателем Родины, поскольку телеведущий не имеет собственного мнения и уехал из страны по советам «политизированных друзей».

Напомним, что в конце февраля 2022 года «Вечерний Ургант» пропал из сетки вещания Первого канала. С того момента судьба популярного телешоу остаётся неясной.