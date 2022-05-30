Кяхтинский район, Бурятия, , 12:11 — REGNUM СУ СК РФ по Бурятии 30 мая сообщает подробности серьёзного ДТП со смертельным исходом, случившегося накануне вечером в Кяхтинском районе.

В Кяхтинском районе задержан водитель микрогрузовика, подозреваемый в нарушении правил дорожного движения и причинении смерти ребенку. СКР

По данным следствия, не имея права управления транспортными средствами, житель Энхэ-Тала регулярно пользовался грузовиком Toyota ToyoAce, который был оставлен родственником на хранение во дворе. 29 мая 2022 года днем мужчина взял с собой малолетнего сына и трех детей младшего брата и отправился на автомобиле в соседнее село Тамир к знакомому.

Трагедия случилась на обратной дороге. На 38-м км автодороги «Мурочи-Тамир-Кудара-Сомон» водитель не справился с управлением, грузовик съехал с дороги и перевернулся. Один из племянников при опрокидывании машины вылетел наружу, и его придавило кабиной. 5-летний мальчик погиб на месте происшествия. Остальные дети, находившиеся в машине, с различными травмами госпитализированы в лечебное учреждение. В ходе медицинского освидетельствования установлено, что водитель в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2022 года в Улан-Удэ 39-летний водитель автомобиля ВАЗ-210 930, находясь за рулём в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Probox.

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