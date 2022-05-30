Орел, , 12:10 — REGNUM Условный приговор в отношении бывшего руководителя департамента здравоохранения Орловской области, 30 мая признанного судом виновным в превышении должностных полномочий, может быть обжалован. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

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«После поступления приговора в прокуратуру, он будет изучен на предмет законности и обоснованности, по результатам будет принято решение об обжаловании», — сообщила представитель прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая орловский суд признал бывшего руководителя департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина виновным в превышении должностных полномочий. Суд назначил ему наказание в виде три лет лишения свободы условно.

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