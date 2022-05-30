Орел, 30 мая 2022, 12:10 — REGNUM Условный приговор в отношении бывшего руководителя департамента здравоохранения Орловской области, 30 мая признанного судом виновным в превышении должностных полномочий, может быть обжалован. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая орловский суд признал бывшего руководителя департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина виновным в превышении должностных полномочий. Суд назначил ему наказание в виде три лет лишения свободы условно.
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