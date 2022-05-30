Всеволожск, Ленинградская область, , 12:10 — REGNUM Полиция разыскивает мужчину, убившего сотрудницу батутного центра в городе Всеволожск Ленинградской области, сообщили 30 мая в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Полицейские

Ранее ИА REGNUM сообщало, что убийство 35-летней женщины было совершено днем 29 мая на глазах у сына погибшей. 31-летний сожитель женщины пришел к ней на работу и в пылу ссоры на почве ревности вонзил нож женщине в сердце. Она погибла на месте происшествия, а нападавший скрылся.

«Полицейские оперативно установили личность мужчины. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности по различным статьям УК РФ. Сотрудниками уголовного розыска приняты меры к розыску и задержанию подозреваемого», — добавили в ведомстве.

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