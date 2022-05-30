Новосибирск, 30 мая, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Первомайском сквере и на Михайловской набережной Новосибирска завтра, 31 мая, появятся четырёхметровые инсталляции — стены из живых цветов оттенков оранжевого цвета и информационные стенды. Они будут объединены инициативой «Рассеянный миф», приуроченной к Всемирному дню борьбы с рассеянным склерозом. Об этом сообщили в мэрии города.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

«Цель события — поделиться информацией о заболевании и поддержать людей, живущих с этим диагнозом», — уточнили в городской администрации.

Горожан приглашают сфотографироваться на фоне цветочных стен и поделиться фотографиями в социальных сетях с хэштегом #рассеиваю_миф.