Казань, 30 мая, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Татарии за сутки выявили 121 случай заражения коронавирусом, накануне заболели 126 человек. В ковид-стационары доставили за минувший день 37 пациентов, сообщает 30 мая общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе зарегистрировано 149 957 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 145 146 пациентов, скончались 1995 человек. За сутки выписали 99 пациентов, умерших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 2,5 млн жителей, вторым — 2,2 млн человек.

Читайте также: В Татарии ревакцинацию от COVID-19 не прошли более 1 млн человек