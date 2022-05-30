Парун, Афганистан, 30 мая, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Нуристан сообщили Afghanistan International, что леса Шамдара в уезде Нурграм горят уже три дня.

Pixabay.com Лесной пожар

Однако Сами-уль-Хак Хакбиан, директор отдела информации и культуры провинции Нуристан, заявил, что огонь локализован, опасности его распространения нет.

Он сказал, что высокорослые деревья всё ещё тлеют, но маловероятно, что огонь будет распространяться.

Но местные жители заявляют, что огонь не локализован полностью и есть опасения, что он перекинется на другие районы.

Нуграм — отдаленный район на западе Нуристана, доступ в него из Паруна, административного центра провинции, затруднён, поэтому для тушения пожара были задействованы пожарные из соседних провинций Лагман и Нангархар.

Причина пожара пока не установлена, и неизвестно, сколько леса было уничтожено.

На прошлой неделе в лесу в уезде Вама вспыхнул пожар, уничтоживший несколько акров земли, но его удалось локализовать с помощью местных жителей.