Брянск, 30 мая, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате возгорания припаркованного возле Брянского государственного университета автомобиля 30 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Пресс-служба прокуратуры Брянской области Сгоревший микроавтобус

По предварительным данным, микроавтобус загорелся около 09:00 в результате взрыва газового баллона, установленного в автомобиле. Погиб водитель 1962 года рождения. Ранения также получили ещё два человека, одного из них госпитализировали.

На место ЧП выехал заместитель прокурора области Руслан Коберник, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.