Белград, , 12:09 — REGNUM Российский газ обойдётся Сербии примерно в $400 за 1 тыс. кубометров. Об этом говорится в новом соглашении, заявила вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович 30 мая в эфире канала TV Happy.

Сербия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Она рассказала, что Сербия получила 100%-ную нефтяную формулу. Цена газа по ней составит около $400, что в три-четыре раза меньше рыночной стоимости, по которой газ закупают другие страны.

«Нам осталось согласовать дополнительные объёмы, которые, конечно, будут дороже, но все равно не будут такие дорогие, как цены на бирже», — сказала Михайлович.

Она напомнила слова сербского президента Александра Вучича и добавила, что это соглашение означает для страны надёжное прохождение зимы. Срок соглашения — три года.

Как сообщало ИА REGNUM, о бесперебойных поставках природного газа в Сербию ранее условились в телефонном разговоре президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич.

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