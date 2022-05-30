Пенза, 30 мая 2022, 12:02 — REGNUM В Пензенской области за сутки подтвердили 42 новых случая заражения коронавирусом, выздоровел 41 человек. В ковид-стационары госпитализировали 21 пациента, сообщает 30 мая общероссийский оперативный штаб.
Всего по области зарегистрировано 186 776 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 180 354 пациента, скончался 5901 человек, в том числе трое — за сутки.
ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области первым компонентом привито 1 074 244 жителя.
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