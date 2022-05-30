Пенза, 30 мая, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Пензенской области за сутки подтвердили 42 новых случая заражения коронавирусом, выздоровел 41 человек. В ковид-стационары госпитализировали 21 пациента, сообщает 30 мая общероссийский оперативный штаб.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

Всего по области зарегистрировано 186 776 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 180 354 пациента, скончался 5901 человек, в том числе трое — за сутки.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области первым компонентом привито 1 074 244 жителя.

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