* Талибы — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, 30 мая, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В афганской провинции Кандагар талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отобрали учебную клинику Кандагарского университета для лечения членов своих семей. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Mos.ru В больнице

Источники в провинции Кандагар сообщили 29 мая, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выделили университетскую клинику в Кандагаре семьям личного состава 205-го армейского корпуса «Бадр», штаб которого расположен в Кандагаре.

Согласно новому решению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), кандагарская клиника «Кадари» и факультет военной медицины Кабульского медицинского университета будут выведены из подчинения министерства высшего образования и перейдут в ведение министерства обороны.

Недавно в Самангане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) превратили школу в военную базу.