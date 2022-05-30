Орел, 30 мая, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Бывший руководитель департамента здравоохранения Орловской области признан виновным в превышении должностных полномочий. Решение 30 мая вынес суд, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Орловской области Александр Коргин.

Суд

Преступление выявлено в результате совместной проверки прокуратуры и УФСБ России по Орловской области, уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как установлено судом и следствием, в 2020 году представители ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга» обратились в департамент здравоохранения Орловской области с заявлением о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности в связи с открытием отделения диализа в Орловской области. Обвиняемый, используя своё служебное положение и имея личную заинтересованность, незаконно отказал компании в переоформление лицензии. При повторном обращении представителей компании за лицензией чиновник вновь отказал, не имея на то законных оснований.

Суд признал бывшего руководителя департамента виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.