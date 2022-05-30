Дохук, 30 мая 2022, 12:04 — REGNUM В министерстве обороны Турции сообщили о гибели двух военнослужащих, участвовавших в спецоперации на севере Ирака. Об этом 30 мая сообщает Shafaq со ссылкой на заявление ведомства.

Военнослужащий армии Турции
Военнослужащий армии Турции
ResoluteSupportMedia

По последним данным, один из военнослужащих получил серьёзные ранения в перестрелке, а другой подорвался на самодельном взрывном устройстве. Обоим солдатам была оказана своевременная медицинская помощь, однако они скончались от ран утром в понедельник, 30 мая.

По данным журналистов, военнослужащие принимали участие в боевых действиях против партизанских отрядов Рабочей партии Курдистана в иракской провинции Дохук.

Ранее ВС Турции начали военную операцию «Сжатый кулак», направленную против курдских вооружённых группировок.