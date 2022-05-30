Дохук, , 12:04 — REGNUM В министерстве обороны Турции сообщили о гибели двух военнослужащих, участвовавших в спецоперации на севере Ирака. Об этом 30 мая сообщает Shafaq со ссылкой на заявление ведомства.

Военнослужащий армии Турции ResoluteSupportMedia

По последним данным, один из военнослужащих получил серьёзные ранения в перестрелке, а другой подорвался на самодельном взрывном устройстве. Обоим солдатам была оказана своевременная медицинская помощь, однако они скончались от ран утром в понедельник, 30 мая.

По данным журналистов, военнослужащие принимали участие в боевых действиях против партизанских отрядов Рабочей партии Курдистана в иракской провинции Дохук.

Ранее ВС Турции начали военную операцию «Сжатый кулак», направленную против курдских вооружённых группировок.